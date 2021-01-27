Протекающую крышу кировского детсада №209 обещают отремонтировать на выходных

Снег на крыше начал таять, и из-за дефекта кровли детсадик стало заливать водой. Фото: admkirov.ru

Кировский детсад №209 потихоньку подтапливает. Из-за оттепели снег на крыше учреждения начал таять и стекать по стенам из-за дефекта кровли. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

После жалоб кировчан в соцсетях на проблему обратили внимание. Сейчас разыскивается подрядчик, который за предстоящие выходные сможет починить кровлю. Снег с крыши сейчас убран, и влага больше не попадает в помещения. Обычно ее, как уточнили, не чистят вовсе, поскольку она плоская, и осадки убирают только с парапетов.

Каждый год крышу детсада частично ремонтируют - в рамках выделенных денег. С наступлением весны будет решаться вопрос о продолжении работ.