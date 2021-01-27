В Кировской области годовая инфляция составила 5,3%

В декабре по сравнению с ноябрем 2020 года инфляция в регионе ускорилась на 0,4%. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировской области годовая инфляция выше, чем в среднем по России. Об этом свидетельствуют данные представленные отделением по Кировской области Волго-вятского главного управления Центрального банка России.

В декабре по сравнению с ноябрем 2020 года инфляция в регионе ускорилась на 0,4% и составила 5,3%.

Основные показатели инфляции в Кировской области. Фото: cbr.ru

В среднем по России данный показатель составил 4,9%, а в Приволжском федеральном округе - 5,3%.

Инфляция в сравнении с другими регионами. Фото: cbr.ru

Эксперты отмечают, что ускорение связано с ослаблением рубля, ростом мировых цен на зерно и пандемией коронавируса. Помимо этого, на инфляцию в регионе оказало сокращение запасов материалов из древесины у региональных производителей.