Киров накроет сильный снегопад

27 и 28 января в Кировской области ожидается снегопад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метеорологи-любители сообщают, что на севере Кировской области пройдут сильные снегопады. Позднее зона осадков сместится в центр города.

Так, 27 и 28 января в регионе усилится ветер. Порывы могут достигать 15 м/с. Местами может пройти дождь. Температура по области будет скакать от 0 до -4 градусов. По прогнозам паблика «Любительская метеорология в Кирове», в эти дни выпадет от 1 до 16 мм осадков, а это две недельные нормы. Ввиду таких погодных условий в городе ожидается гололедица.

С 29 января в Кировской области снова начнется похолодание. Температура опустится от -4 до -14 градусов, а порывы ветра достигнут от 16 до 18 м/с. Местами возможны метель и сильные снегопады.