В Кирово-Чепецке двое приятелей избили до смерти своего собутыльника

Обоих подозреваемых задержали и поместили под стражу. Фото: vk.com/suskko

В Кирово-Чепецке задержали мужчин, убивших своего знакомого. Сейчас они находятся под стражей. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

23 января около 10.30 в одной из квартир дома по улице Первомайской, нашли труп 60-летнего мужчины. Причем телесные повреждения явно намекали на то, что умер он не случайно. В дальнейшем судмедэкспертиза показала: мужчина умер от тупой травмы в сочетании с кровопотерей.

По факту убийства возбудили уголовное дело, начались поиски предполагаемых убийц. Следствие выдвинуло версию, что трагедия произошла на почве пьяной ссоры. Так, накануне у погибшего сидели двое его знакомых. Компания вместе выпивала, и в ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. Гости избили хозяина квартиры и сбежали с места происшествия. Пострадавший же скончался от полученных травм.

Подозреваемых, мужчин возраста 31 и 32 лет, задержали. В совершенном они признались. Сейчас расследование продолжается, чепчан заключили под стражу. За «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» им грозит до пятнадцати лет тюрьмы - каждому.