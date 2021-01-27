В Нововятске грузовик сбил фонарный столб

Опора рухнула прямо на проезжую часть. Фото: admkirov.ru

Сегодня, 27 января, в Нововятске грузовик врезался в опору освещения. Столб рухнул прямо на проезжую часть. О происшествии сообщает пресс-служба горадминистрации.

К счастью, падая, опора не задела проезжающие автомобили, так что никто, кроме нее, не пострадал. На место вызвали «аварийку». Работники «Кировсвета» оперативно убрали помеху с дороги. После осмотра выяснилось, что восстановлению столб не подлежит. Сегодня ее должны заменить на новую.

Сейчас областная ГИБДД фиксирует факт аварии. Информации о том, пострадал ли водитель грузовика, пока нет. После оценки причиненного ущерба счет за разбитый столб могут выставить виновнику ДТП.