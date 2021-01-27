В Кирове пенсионерка попала под машину, переходя дорогу в неположенном месте

Возможно, водитель иномарки просто не успел затормозить вовремя. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове иномарка сбила пенсионерку, когда та переходила дорогу. Женщина серьезно пострадала. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла утром 26 января, в 08.45. «Рено Логан» под управлением 28-летнего мужчины ехал напротив дома №4 по улице Екатерины Кочкиной. В тот момент дорогу решила перейти пожилая женщина и пошла в неположенном месте. Возможно, водитель просто не успел затормозить вовремя. В результате 71-летняя кировчанка сильно пострадала. Оказать ей помощь на месте не смогли, и пенсионерку пришлось госпитализировать.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре аварии. В них пострадали пятеро человек, в том числе один ребенок. Погибших нет.