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В Афанасьевском районе мужчина купил водительские права и не получил их

Потенциальный водитель стал жертвой афериста
Карина Нагисова
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Мужчину убедили, что для получения прав надо только заплатить нужную сумму.

Мужчину убедили, что для получения прав надо только заплатить нужную сумму.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Афанасьевском районе мужчина купил водительское удостоверение, не сдавая экзаменов и не подавая заявок. Правда, в ГИБДД этому факту очень удивились и ничего ему не выдали. Потому что продавец оказался мошенником. Информацию сообщает областное УМВД.

Как выяснилось, 34-летний мужчина пришел в отдел за своими правами, которые для него якобы уже подготовлены. О нем же, оказалось, и слыхом не слыхивали. Потенциальный водитель очень удивился: как так, я же за них заплатил! Этого же достаточно для оформления документов!

Мужчину отправили в отдел полиции, где он и рассказал, что в соцсетях увидел объявление. Автор писал об оказании помощи в получении прав категорий А, В, С, уверяя, что для этого нужно только заплатить необходимую сумму. Они договорились на 29 тысяч рублей, и после перевода денег собеседник велел мужчине ехать в ГИБДД, мол, все уже готово. Покупатель даже не понял, что его обманули.

Сейчас полиция разыскивает мошенника, возбуждено уголовное дело. Кировчанам напоминают о необходимости быть бдительнее. Купить документы невозможно, их нужно оформить в законном порядке. А за нелегально полученные паспорта и удостоверения можно и вовсе проститься со свободой.

Криминал