В Кирове на пешеходном переходе сбили женщину и трехлетнего мальчика

Пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадали два пешехода. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник, 26 января, напротив дома №89 на улице Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель кроссовера Nissan Qashqai на регулируемом перекрестке при повороте направо сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

- В результате аварии травмы получили 52-летняя женщина и 3-летний мальчик, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация им не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.