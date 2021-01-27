Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах находятся 3236 пациентов

В реанимации находятся более ста кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 27 января.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 190 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 1084 заболевших. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 261 человек.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3236 жителей области, у 2806 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2545 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 430 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 113 пациентов с коронавирусом, 18 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7858 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4638 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 565 жителей региона.