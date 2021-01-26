Денис Иконников назначен на должность заместителя министра внутренней политики Кировской области

Денис Сергеевич Иконников родился в 1983 году в селе Высоково Яранского района Кировской области. Фото: mo-yaransk.ru

В правительстве Кировской области произошли очередные кадровые перестановки. На этот раз изменения коснулись состава регионального министерства внутренней политики. С 26 января к исполнению обязанностей замминистра приступил Денис Иконников, который ранее возглавлял Яранский район. Соответствующие изменения внесены в контактную информацию министерства.

Напомним, что в декабре министром внутренней политики Кировской области был назначен Андрей Лучинин. Очевидно, что на нового руководителя и его заместителей в 2021 году возложены две основные миссии:

- реализация реформы в сфере госуправления;

- курирование выборов в областной парламент, а также в Государственную думу.

СПРАВКА «КП»

Денис Сергеевич Иконников родился в 1983 году в селе Высоково Яранского района Кировской области. В 2002 году окончил Яранский аграрный техникум по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль». В 2012 году окончил Вятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление на предприятии». С 20 апреля 2018 года - глава муниципального образования Яранский муниципальный район Кировской области.