В Кирове потратят 57 миллионов рублей на благоустройство пешеходных зон и тротуаров

Ремонту и благоустройству подлежат 14 пешеходных зон города. Фото: admkirov.ru

В Кирове благоустроят 14 пешеходных зон. Подрядчиком, по сообщению пресс-службы горадминистрации, стало АО «Гордормостстрой». В план попали территории в Ленинском, Первомайском и Нововятском районах Кирова.

Так, в нынешнем году должны отремонтировать тротуары на следующих улицах:

- Производственная (от ул. Воровского до Солнечной по обеим сторонам), остановка общественного транспорта с подходами у дома № 11;

- Московская (от ул. Производственной до Менделеева, аллейная часть; от Производственной до проспекта Строителей по четной стороне);

- Комсомольская (от дома № 11-а до ул. Гражданской в мкр Лянгасово по обеим сторонам).

Также в Кирове благоустроят пешеходные зоны по адресам:

- ул. Московская (от Ломоносова до А. Упита, нечетная сторона);

- Октябрьский проспект (от ул. Лепсе до Гайдара, аллейная часть, нечетная сторона; от ул. Гайдара до путепровода, нечетная сторона);

- ул. Карла Маркса (от пер. Искожевского до проезда к дому № 17, нечетная сторона).

- ул. Семашко (у дома № 1-а, нечетная сторона);

- ул. П. Корчагина (от дома № 22 до дома № 227 по обеим сторонам);

- ул. Опарина (от Молодой Гвардии до МОПРа).

Завершить работы подрядчик обязан до 31 августа 2021 года. Сумма контракта составила 57 миллионов рублей.