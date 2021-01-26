Администрация Кирова утвердила график вывоза снега на 26-27 января

За минувшие сутки на полигоны направлены 10 тыс кубометров снежной массы. Фото: admkirov.ru
В Кирове подрядные организации продолжают вывозить снег с улиц города на специальные полигоны. Работы осуществляются в ежедневном режиме. Так, за прошедшие сутки на полигоны вывезены 10 тысяч кубометров снежной массы. Кроме того, подрядчиками усилена работа по обработке противогололедными материалами проезжих частей.
Управление дорожной и парковой инфраструктуры сформировало график вывоза снега на 26-27 января. В ближайшие сутки планируют очистить 20 участков. На улицах, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Сама уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и до поздней ночи. Кировчан просят не оставлять автомобили в зоне работы техники.
График вывоза снега на 26-27 января:
- новый мост;
- транспортная развязка у сл. Куртеевы;
- ул. Сутырина;
- ул. Подгорная;
- ул. Уральская;
- ул. Луганская;
- ул. Ломоносова;
- ул. Лепсе;
- мост на ул. Ленина;
- ул. Романа Ердякова;
- ул. Труда (от Ленина до Октябрьского проспекта);
- ул. МОПРа (от Ленина до дома № 40);
- ул. МОПРа (от Свободы до ул. Карла Маркса);
- путепровод по ул. Ивана Попова;
- ул. Ивана Попова;
- ул. Красина
- ул. Парковая в Нововятском районе
- ул. Блюхера
- ул. МОПРа (от ул. Казанской до набережной Грина);
- ул. Московская от набережной Грина до ул. Казанской.