Администрация Кирова утвердила график вывоза снега на 26-27 января

За минувшие сутки на полигоны направлены 10 тыс кубометров снежной массы. Фото: admkirov.ru

В Кирове подрядные организации продолжают вывозить снег с улиц города на специальные полигоны. Работы осуществляются в ежедневном режиме. Так, за прошедшие сутки на полигоны вывезены 10 тысяч кубометров снежной массы. Кроме того, подрядчиками усилена работа по обработке противогололедными материалами проезжих частей.

Управление дорожной и парковой инфраструктуры сформировало график вывоза снега на 26-27 января. В ближайшие сутки планируют очистить 20 участков. На улицах, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Сама уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и до поздней ночи. Кировчан просят не оставлять автомобили в зоне работы техники.

График вывоза снега на 26-27 января:

- новый мост;

- транспортная развязка у сл. Куртеевы;

- ул. Сутырина;

- ул. Подгорная;

- ул. Уральская;

- ул. Луганская;

- ул. Ломоносова;

- ул. Лепсе;

- мост на ул. Ленина;

- ул. Романа Ердякова;

- ул. Труда (от Ленина до Октябрьского проспекта);

- ул. МОПРа (от Ленина до дома № 40);

- ул. МОПРа (от Свободы до ул. Карла Маркса);

- путепровод по ул. Ивана Попова;

- ул. Ивана Попова;

- ул. Красина

- ул. Парковая в Нововятском районе

- ул. Блюхера

- ул. МОПРа (от ул. Казанской до набережной Грина);

- ул. Московская от набережной Грина до ул. Казанской.