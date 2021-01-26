Кировской области выделят 40 миллионов рублей на строительство спортивных объектов

Площадки оснастят современными гимнастическими снарядами. Фото: kirovreg.ru

В 2021 году правительство РФ выделит 2 миллиарда рублей на строительство спортивных объектов в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства планируют распределить между 78 регионами страны. Кировской области будет предоставлена субсидия в размере 40 миллионов рублей. На эти деньги планируют построить новые спортивные площадки и футбольные поля. Их оснастят современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем и тренажерами.

По словам Михаила Мишустина, в России важно создавать спортивную инфраструктуру в шаговой доступности от дома или работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте