В Кировской области выросло число коррупционных преступлений

В области зафиксировали на 5,8% больше преступлений экономической направленности Фото: Олег ЗОЛОТО

В УМВД по Кировской области подвели итоги работы за 2020 год. Так, в регионе зарегистрировали 18 921 преступление. Уровень преступности снизился на 1%. По сравнению с 2019 годом, жители совершили меньше убийств - на 21%, побоев - на 25%, истязаний - на 5%. Также на территории области зафиксировали на 11% меньше разбоев, на 20% - грабежей, на 17,5% - вымогательств.

При этом выросло число хищений денег у граждан с использованием IT-технологий на 50,9%. Стало больше и преступлений экономической направленности - 743. Из них 214 - коррупционной направленности, прирост составил 4,9%.

Кроме того, в регионе выявили 1013 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. К уголовной ответственности привлекли 360 человек, в том числе 97 сбытчиков наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 22 запрещенных веществ. Продолжилась борьба с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. В области пресекли 1028 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъяли более 8,5 тыс. литров продукции.

За год удалось установить личности 8482 преступников, а также разыскать более 520 человек, скрывающихся от следствия или суда. На миграционный учет встали более 13 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.