Пропавшего три месяца назад кировчанина нашли в мужском монастыре

Пропавшего минувшей осенью мужчину нашли в мужском монастыре Сверрдловской области, куда он ушел добровольно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировчанина, пропавшего без вести минувшей осенью, нашли в мужском монастыре. Как сообщает областное УМВД, его разыскивали три месяца.

С заявлением о пропаже обратилась сестра кировчанина в октябре 2020 года. По словам женщины, ее 40-летний брат ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение было неизвестным. К поискам подключили полицию, СМИ, волонтеров, опросили друзей и знакомых, проверили переписки... И ничего.

Поиски завершились совершенно неожиданно в январе 2021 года. По одной из версий полиции, кировчанин мог сейчас жить при храме или другой религиозной обители. В итоге сотрудники угрозыска действительно разыскали пропавшего в одном из мужских монастырей Свердловской области.

Местная полиция по просьбе кировских коллег опросила нашедшегося. Мужчина заявил, что жизнь в монастыре - это его выбор, и домой в ближайшее время он возвращаться не собирается. Полиция передала эту информацию родственникам кировчанина.