В Кировской области завели уголовное дело из-за проблем с отоплением в поселке Заря

На сегодняшний день выявленные нарушения закона в полном объеме не устранены. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители поселка Заря Опаринского района неоднократно жаловались на проблемы с отоплением. Дело в том, что у местной котельной возникли трудности из-за нехватки топлива, и столбик термометра в квартирах даже в начале отопительного сезона не поднимался выше 14 градусов.

По данному факту прокурор Опаринского района директору ООО «Кировский лесопромышленный комбинат» внес представление и возбудил административное производство по ст. 9.11 КоАП РФ. Кроме того, компанию обязали обеспечить надлежащее отопление и утвердить запасы топлива на котельной.

Помимо этого, представления об устранении нарушений внесены главам администраций Опаринского района и Заринского сельского поселения, а также руководителям ряда муниципальных учреждений.

- На сегодняшний день выявленные нарушения закона в полном объеме не устранены, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В пресс-службе СК РФ по Кировской области сообщили, что ООО «Кировский лесопромышленный комбинат» поставляло жителям поселка Заря Опаринского района тепловую энергию ниже нормы. Это привело к нарушению температурного режима в жилых домах, детском саду, школе, магазинах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что прокуратура нашла нарушения температурного режима на котельных в Ложкарях и Загарье. Подробнее здесь.