В Подосиновце 12-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе

Девочку сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: vk.com/gibdd43

В поселке Подосиновец иномарка сбила 12-летнюю девочку. Ребенок пострадал, но госпитализировать его не пришлось. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 25 января в 17.13. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома №38 по улице Советской, когда ее сбила «Тойота РАВ 4». К счастью, ребенок отделался ушибами и легким испугом. Судя по всему, удар был не сильным. 55-летний водитель иномарки травм также не получил. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали семь человек. Погибших нет.