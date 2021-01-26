Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выздоровели 445 человек

Сейчас в инфекционных стационарах остаются более трех тысяч заболевших
Ангелина Табрисова
КомментироватьОставить комментарий
За сутки врачи выявили почти 200 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки врачи выявили почти 200 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 26 января.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 195 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 445 человек. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 260 человек (+1 за минувшие сутки).

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3324 жителя области, у 2897 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2645 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 427 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 114 пациентов с коронавирусом, 18 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 8464 пациента.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1731 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 519 жителей региона.