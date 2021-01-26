Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выздоровели 445 человек

За сутки врачи выявили почти 200 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 26 января.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 195 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 445 человек. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 260 человек (+1 за минувшие сутки).

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3324 жителя области, у 2897 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2645 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 427 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 114 пациентов с коронавирусом, 18 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 8464 пациента.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1731 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 519 жителей региона.