В Кирове продолжатся работы по благоустройству вокзала

Работы по адаптации вокзального комплекса Киров для инвалидов ведутся с 2019 года. Фото: kirov.dzvr.ru/

В текущем году в Кирове продолжатся работы по благоустройству железнодорожного вокзала. В пресс-службе ГЖД рассказали, что планируется произвести ремонт трех платформ, которые станут более доступными для маломобильных граждан. Кроме того, будут установлены подъемники.

В самом здании вокзала планируют установить новое информационное табло, а также обновить систему кондиционирования воздуха. Отметим, что работы продолжатся и на привокзальной территории.

Напомним, работы по адаптации вокзального комплекса Киров для инвалидов ведутся с 2019 года. Само здание и прилегающая территория должны стать безбарьерными, чтобы кировчане с ограниченными возможностями здоровья могли передвигаться по ним без посторонней помощи.