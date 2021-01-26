В кировских автобусах планируют установить рециркуляторы воздуха

В салонах установлены санитайзеры для обработки рук пассажиров.Фото: admkirov.ru

В кировских автобусах установят рециркуляторы воздуха для борьбы с COVID-19. Об этом рассказал директор АТП Денис Пырлог.

- На днях прибудут рециркуляторы воздуха, которые мы хотим опробовать в наших автобусах, - сообщил Денис Пырлог. - Они будут направлены не только на борьбу с коронавирусной инфекцией, но и с возбудителями ОРВИ и гриппа.

Кроме того, общественный транспорт выходит на маршрут только после дезинфекции салонов специальными растворами. После окончания смены проводится углубленная обработка. Качество проведенной дезинфеции, а также наличие антисептиков и соблюдение масочного режима проверяют контролеры.