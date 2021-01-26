Кировчанин ограбил таксиста на 34 тысячи рублей

Поверив заказчику, таксист сообщил ему все реквизиты своей банковской карты. Фото: pixabay.com

В Кирове мужчина ограбил таксиста, даже не встретившись с ним. Сейчас вора разыскивает полиция. Информацию сообщает областное УМВД.

Со слов обманутого таксиста, во время рабочей смены ему пришла заявка, которую тот принял. По пути на нужный адрес мужчине позвонил заказчик и сообщил: придется совершить несколько поездок, но он готов сразу перечислить предоплату. Таксист согласился и сообщил реквизиты своей карты клиенту.

Для зачисления денег на том конце провода попросили назвать еще и код подтверждения операции из СМС. Сразу после выполненного требования со счета кировчанина пропали 34 тысячи рублей. Сам собеседник, естественно, тут же исчез с радаров. По факту совершения преступления возбудили уголовное дело.

Полиция напоминает кировчанам: чтобы на вашу карту поступили деньги, достаточно сообщить только ее номер. Все остальные данные, включая код из СМС, для этого не нужны.