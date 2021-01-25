Вратарь кировской «Родины» вызван в сборную России

Артем Катаев играет за «Родину» с 2016 года. Фото: kirovreg.ru

Вратарь кировской «Родины» будет защищать цвета национальной сборной. Артем Катаев примет участие в турнире на призы губернатора Красноярского края, который состоится с 29 по 31 января в ледовом дворце «Енисей».

Министр спорта и молодежной политики Анна Альминова отметила, что у спортсмена есть все шансы закрепиться в основном составе сборной России по хоккею с мячом. Ранее Артем Катаев был признан лучшим игроком кировской «Родины» в сезоне 2019/20 годов.

СПРАВКА «КП»

Артем Катаев играет за кировскую «Родину» с 2016 года. За это время он провел 82 матча.