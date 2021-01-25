Прокуратура нашла нарушения температурного режима на котельных в Ложкарях и Загарье

Ранее температура в квартирах не превышала 16 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Загарье Юрьянского района с января текущего года пятнадцать домов, школа и детский садик оставались без отопления. Похожая ситуация сложилась и в деревне Ложкари. Данные факты, о которых ранее сообщала «Комсомолка», послужили поводом для проверок со стороны прокуратуры.

Выяснилось, что на котельных в селе Загарье и деревне Ложкари не соблюдался график температурного режима. В связи с этим прокурор Юрьянского района внес представление руководителю теплоснабжающей организации. Кроме того, в суд направлено исковое заявление с требованием к ресурсоснабжающей компании и органам муниципалитета обеспечить надежное и качественное отопление домов. Выявленные нарушения также легли в основу трех дел об административных правонарушениях.

Сообщается, что после вмешательства прокуратуры температурный режим на котельных в Загарье и Ложкарях был восстановлен.