В Кирове 20-летняя девушка ограбила магазин, в котором работала

У родного магазина девушка похитила весьма немаленькую сумму. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поговорку «тащи с работы каждый гвоздь - ты здесь хозяин, а не гость» не устают оправдывать отдельно взятые личности нашего города. В Кирове молодая девушка ограбила магазин, в котором работала. Правда, ее быстро нашли. Информацию сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

Сообщение о пропавших из кассы магазина деньгах поступило на днях около 14.00. На место происшествия прибыли росгвардейцы, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. На запечатленных кадрах воровку не только явно разглядели, но и тут же сходу опознали. Собственник точки заявил: дамочка, прикарманившая деньги, работает в этом магазине.

Девушку вскоре разыскали и задержали. Совсем молоденькая, 20-летняя кировчанка призналась в краже не только денег, но и алкоголя. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. Теперь с юной воровкой будет разбираться полиция.