За вопрос с перебоями с водой в Карпушино взялась областная прокуратура

Перебои с водоснабжением в поселке бывают регулярно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуацией с перебоями с водой в Карпушино заинтересовалась областная прокуратура. По результатам проверок выяснилось, что вина за это лежит на местной администрации.

Поводом для ревизии стали жалобы местных жителей и обращения в СМИ и соцсетях о перебоях с водой в поселке Карпушино Котельничского района. Как обнаружилось, водопровод, обеспечивающий населенный пункт, построен еще в 1970-х годах и сейчас находится в весьма плачевном состоянии. Перебои с водой у жителей происходят из-за частых прорывов - по вышеозначенной причине. Администрация Карпушинского сельского поселения, которая обязана следить и ремонтировать водопровод, давно этого не делала.

Главе поселка вручили представление с требованием восстановить водоснабжение. В итоге муниципалитет отремонтировал три прорыва сетей и перерассчитал плату за воду. Однако в полном объеме нарушения все равно не устранили. В итоге котельничская прокуратура подала в суд иск, чтобы заставить органы муниципалитета наладить водоснабжение в поселке.

На данный момент жители Карпушина частично получают воду от скважины местного предприятия. На главу сельского поселения завели дело об административном правонарушении. Областная прокуратура контролирует результаты устранения нарушений.