В Кирове на улице Луганской сбили двух пешеходов

Авария произошла 23 января напротив дома №5А/1 на улице Луганской. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами грузового фургона пострадали два пешехода. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В воскресенье, 23 января, напротив дома №5А/1 на улице Луганской сбили двух человек. По предварительной информации, 33-летний водитель Ford Transit наехал на двух пешеходов, которые пробегали дорогу на красный сигнал светофора.

- В результате происшествия две женщины 66 и 46 лет получили травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация им не потребовалась.

С 22 по 24 января на территории Кировской области произошло 15 ДТП, в которых 1 человек погиб и 16 получили травмы.