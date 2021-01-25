В Белой Холунице мужчина вымогал деньги у пенсионерки, угрожая ей скалкой

Мужчина схватил скалку и принялся угрожать ею пожилой женщине. Фото: pixabay.com

В Белой Холунице пенсионерка пустила к себе бездомного, который ограбил ее и ударил скалкой. Как сообщает областное УМВД, сейчас он задержан.

На днях в белохолуницкое отделение полиции поступило сообщение: местную женщину ограбили. 89-летняя пенсионерка, добрая душа, впустила к себе на постой бездомного мужчину, а он ограбил ее.

По рассказу самой пожилой женщины, в тот вечер ее гость начал требовать с нее деньги, угрожая скалкой. Пенсионерка отдала ему тысячу, но сумма мужчину не устроила. Вырвав из рук хозяйки квартиры кошелек, он самостоятельно достал из него еще четыре тысячи. На просьбу старушки вернуть ей деньги преступник ударил ее скалкой. И сбежал.

Полиция разыскала и задержала мужчину. Наглецом оказался ране судимый 34-летний житель Белой Холуницы. Сейчас на него заведено уголовное дело по статье «Разбой», решается вопрос о заключении преступника под стражу.