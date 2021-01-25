В Верхошижемском районе столкнулись две встречных машины

Водитель отечественной легковушки не пережил столкновения. Фото: vk.com/gibdd43

В Верхошижемском районе столкнулись две встречные машины. В результате аварии, к сожалению, погиб один человек. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Смертельное ДТП произошло 23 января в 09.35. Две встречные легковушки, «Хендэ Туксон» и «Лада Гранта», столкнулись на 74 км трассы Киров-Советск-Яранск. В итоге, к сожалению, 63-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте. 60-летний мужчина, управлявший иномаркой, выжил. Пострадал ли он и насколько тяжелы травмы, неизвестно.

Всего за прошедшие три дня с 22 по 24 января 2021 года на кировских дорогах произошло 15 ДТП. В них погиб один человек и пострадали 16.