Кировчан предупреждают о возможном сходе снега с крыш

Управляющим компаниям рекомендовали усилить работу по очистке крыш. Фото: Василий Вахрин

В МЧС по Кировской области предупредили жителей региона о возможности схода с крыш домов снега и наледи, а также падения с карнизов сосулек. Спасатели рекомендую соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. Кроме того, автомобилистам не следует оставлять транспорт вблизи домов.

В департаменте городского хозяйства сообщили, что во все управляющие компании направлены уведомления о необходимости усилить работы по очистке крыш. Ответственность за проведение работ лежит на обслуживающих организациях. Кроме того, за несвоевременную очистку могут быть выписаны штрафы - до 300 тысяч рублей.