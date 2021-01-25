Специалисты Кировэнерго в 2020 году отремонтировали и реконструировали более 5000 километров линий электропередачи

Фото: Кировэнерго

В 2020 году энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» за счет ремонтов и реконструкций повысили надежность порядка 5450 километров воздушных линий электропередачи.

В рамках ремонтных мероприятий заменены 2266 опор и более 5 тысяч изоляторов на воздушных ЛЭП. Одним из крупнейших объектов ремонтной кампании стала воздушная линия электропередачи 110 кВ «Мураши-Демьяново», которая является важной частью транзита, обеспечивающего электроснабжение Подосиновского, Опаринского и Мурашинского районов Кировской области. Также отремонтирована одна из наиболее значимых линий Кировской области - ВЛ-110 кВ «Юбилейная-Макарье», от которой запитаны объекты Котельничского района.

В рамках инвестиционной программы силами специалистов Кировэнерго модернизированы более 50 км линий электропередачи 10 кВ. Самые большие объемы работ выполнены в Юрьянском и Слободском районах Кировской области, а также в Первомайском и Ленинском районах г. Кирова.

В Юрьянском районе проведена модернизация ВЛ-10 кВ фидера №4, идущей от подстанции 110 кВ «Юрья» протяженностью 28,3 километра, от которой запитаны деревни Высоково, Монастырское, Замежница, Агалаченки.

В Первомайском районе г. Кирова и Слободском районе проведена модернизация ВЛ-10 кВ фидера №2, идущей от подстанции 110 кВ «Коминтерн» протяженностью 7,8 километра, от которой запитаны населенные пункты Заборье, Чарушины, Кассины, Подгорена.

На упомянутых линиях произведена замена неизолированного провода на современный изолированный, что позволяет исключить короткие замыкания при падении на ЛЭП деревьев и схлестывании проводов. Помимо этого, произведена замена старых деревянных опор на современные железобетонные, установлены индикаторы короткого замыкания и разъединители с моторным приводом.

Все выполненные работы призваны существенно повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, снизить число технологических отключений по причине неблагоприятных погодных явлений, а также повысить пожаро- и электробезопасность объектов сетевой инфраструктуры.