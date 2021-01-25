Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки коронавирусом заболели 199 человек

За минувшие сутки обследование на КТ прошел 421 кировчанин.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 25 января.
Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 199 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 228 человек. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 260 человек (+1 за минувшие сутки).
В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3472 жителя области, у 3016 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2749 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 456 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.
В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 118 пациентов с коронавирусом, 18 из них - на ИВЛ.
В амбулаторных условиях проходят лечение 8621 пациент.
За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1957 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошел 421 житель региона.