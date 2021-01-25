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Коронавирус Covid-19

Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки коронавирусом заболели 199 человек

В инфекционных стационарах находятся сейчас более трех тысяч пациентов
Ангелина Табрисова
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За минувшие сутки обследование на КТ прошел 421 кировчанин.

За минувшие сутки обследование на КТ прошел 421 кировчанин.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 25 января.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 199 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 228 человек. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 260 человек (+1 за минувшие сутки).

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3472 жителя области, у 3016 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2749 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 456 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 118 пациентов с коронавирусом, 18 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 8621 пациент.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1957 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошел 421 житель региона.