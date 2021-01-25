Жительницу Слободского района подозревают в истязании ребенка

Следователи СК устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Фото: kirov.sledcom.ru

Сотрудники Следственного комитета Кировской области возбудили уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего. В преступлении подозревают мать ребенка. По версии следствия, с марта 2020 по январь 2021 года 39-летняя жительница Слободского района систематически избивала своего 8-летнего сына.

В настоящее время следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, прокуратурой начата поверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.