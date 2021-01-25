Погода в Кировской области с 25 по 29 января: в регион придет оттепель

Самыми холодными днями станут четверг и пятница.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировской области на смену сильным морозам придет оттепель. «Комсомолка» составила традиционный прогноз погоды на рабочую неделю с 25 по 29 января.
В понедельник, 25 января, температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов. Погода обещается облачная, а днем возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление - в норме.
Во вторник, 26 января, начнет холодать. Температура воздуха утром составит -3 градуса. Днем слегка потеплеет. Ветра не обещается.
В среду, 27 января, станет холоднее, но в целом погода сохранится. Столбики термометров утром покажут отметку в -2 градуса, а днем возможен легкий снег.
В четверг, 28 января, в течение всего дня будет идти снег. Температура будет колебаться от -2 до -6 градусов.
В пятницу, 29 января, незначительно похолодает до - 7 градусов. Ожидается небольшой снег.