Погода в Кировской области с 25 по 29 января: в регион придет оттепель

Самыми холодными днями станут четверг и пятница. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области на смену сильным морозам придет оттепель. «Комсомолка» составила традиционный прогноз погоды на рабочую неделю с 25 по 29 января.

В понедельник, 25 января, температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов. Погода обещается облачная, а днем возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление - в норме.

Во вторник, 26 января, начнет холодать. Температура воздуха утром составит -3 градуса. Днем слегка потеплеет. Ветра не обещается.

В среду, 27 января, станет холоднее, но в целом погода сохранится. Столбики термометров утром покажут отметку в -2 градуса, а днем возможен легкий снег.

В четверг, 28 января, в течение всего дня будет идти снег. Температура будет колебаться от -2 до -6 градусов.

В пятницу, 29 января, незначительно похолодает до - 7 градусов. Ожидается небольшой снег.