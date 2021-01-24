В Кировской области за неделю от коронавируса умерли восемь человек

За все время пандемии в регионе от инфекции умерли 259 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

В федеральном оперативном штабе по противодействию коронавирусу рассказали о ситуации с заболеваемостью в регионе. Так, за неделю - с 18 по 24 января - в Кировской области скончались восемь пациентов. Всего, по статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе от инфекции умерли 259 человек. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 24 января не предоставил.

Главные цифры на 24 января. Фото: yandex.ru

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,84% (средний по России - 1.87%). Регион находится на 33 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,94Rt.