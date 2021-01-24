Кировчанин попался на краже коньяка из магазина

Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в розыске как подозреваемый в совершении кражи. В пресс-службе ведомства рассказали, что кировчанина удалось поймать с поличным на совершении еще одного преступления. На этот раз воришка решил вынести из магазина на Октябрьском проспекте две бутылки коньяка стоимостью около трех тысяч рублей. Однако охранник торгового зала успел вызвать полицию, а также остановить злоумышленника.

Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину. Им оказался 30-летний житель областного центра, который уже находился в розыске за аналогичное преступление. Для дальнейшего разбирательства правонарушителя передали сотрудникам полиции.