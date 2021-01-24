В Кирове пропала 16-летняя девочка

Любую информацию о подростке волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112. Фото: vk.com/ornkirov
В Кирове и области ищут 16-летнюю девушку. Анастасия Гончарова пропала 16 января 2021 года. С тех пор информации о ее местонахождении нет.
По данным волонтеров из ОРН «Первый», Анастасию Гончарову разыскивают уже более недели: в субботу, 16 января, она ушла из дома в четыре часа дня, после чего перестала выходить на связь. Близкие девушки обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшую.
Приметы девушки:
• Рост - 165 см;
• Телосложение - плотное;
• Волосы - русые, средней длины;
• Глаза - серые.
В момент исчезновения была одета в салатовую куртку, джинсовые джеггинсы черного цвета и белые кроссовки.
Любую информацию о подростке волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112.