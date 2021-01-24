Статистика по COVID-19 в Кировской области: к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 19 человек

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3396 жителей области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 24 января.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 203 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 875 человек. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 259 человек.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3396 жителей области, у 2987 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2752 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 409 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 119 пациентов с коронавирусом, 19 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 8951 пациент.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4290 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 448 жителей региона.