В Кирово-Чепецком районе пассажирский автобус вылетел с трассы

На полном ходу «ПАЗик» протаранил сугроб. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу вечером, 23 января, на 5-ом км автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка произошло дорожно-транспортное происшествие. В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что с трассы сошел рейсовый автобус №103.

По предварительной информации, на очередном повороте водитель «ПАЗика» не справился с управлением. В какой-то момент автобус стало заносить на заснеженной дороге, а после выбросило с трассы. На полном ходу «ПАЗик» протаранил сугроб.

В результате происшествия один пассажир получил травмы. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и условия аварии.