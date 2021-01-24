«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 25 января

Электроэнергия пропадет точечно в нескольких районах города. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Кирове пройдут плановые отключения электричества, которые затронут десятки домов по всему городу. Компания «Горэлектросеть» проведет технические работы на трансформаторных подстанциях.

Электроэнергия пропадет точечно в нескольких районах города. Жители областного центра останутся без света на срок от двух до восьми часов. Советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

График отключения электричества в Кирове на 25 января:

График отключения электричества в Кирове на 25 января. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.