«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 25 января

Электроэнергия пропадет точечно в нескольких районах города.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Кирове пройдут плановые отключения электричества, которые затронут десятки домов по всему городу. Компания «Горэлектросеть» проведет технические работы на трансформаторных подстанциях.
Электроэнергия пропадет точечно в нескольких районах города. Жители областного центра останутся без света на срок от двух до восьми часов. Советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.
График отключения электричества в Кирове на 25 января:
График отключения электричества в Кирове на 25 января. Фото: geskirov.ru
Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.