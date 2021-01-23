В Кирове прошла массовая несанкционированная акция протеста

По приблизительным подсчетам, на акцию пришли 200-300 человек. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Кирове прошла несанкционированная акция. По примерным подсчетам собравшихся, на мероприятие пришли около 200-300 людей. Информацию о ходе действия кировчане анонимно сообщали в паблик «Киров без цензуры».

Толпа людей образовалась около 14 часов возле горадминистрации. Акция проходила мирно: собравшиеся кричали, но кирпичей, по крайней мере, в стекла здания не бросали. В основном, по сообщению наблюдателей, в толпе присутствовали молодые люди.

На месте действия, естественно, появились ОМОН и полиция. Разгонять никого не стали - лишь предупредили, что собрание не санкционировано. Однако это никого не остановило.

Собравшись изначально у мэрии, кировчане вскоре двинулись в сторону Театральной площади. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В 15 часов толпа выдвинулась в сторону Театральной площади, скандируя «Свободу России»! После кировчане перетекли к входу в здание правительства области, крича «Отпускай!».

Напомним, за пару дней до этого полиция предупреждала, что участникам несогласованных собраний придется ответить по закону. Скорее всего, пришедшим на митинг грозит штраф.