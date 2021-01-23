За год цены на бензин в Кировской области увеличились на два-три процента

За год цены на топливо заметно изменились. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области цены на бензин подскочили за год. По сравнению с 2019 годом, более всего увеличилась стоимость газомоторного топлива. Информацию приводит Кировстат.

Для учета брались показатели стоимости топлива за декабрь 2019 и 2020 годов. Так, меньше всех выросла цена на бензин АИ-98 и выше - на 1,3%. Стоимость дизельного топлива и АИ-92 увеличилась почти одинаково - на 2,5 и 2,6% соответственно. На «девяносто пятый» бензин цена подскочила на 3,2%.

Больше всех изменилась стоимость газового моторного топлива. На него цены поднялись на 4,3%.

Стоит отметить, что именно в Кировской области цены на бензин выше, чем в остальных регионах Приволжского федерального округа. Согласно исследованиям Росстата, в конце ноября 2020 топливо в нашем регионе было самым дорогим в ПФО.