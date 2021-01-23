В Кирове взорвали одну башню мелькомбината, а вторую превратили в «Пизанскую»

Одно здание удалось подорвать, а второе осталось стоять. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Кирове начали взрывать оставшиеся здания мелькомбината. Напомним, ранее горожанам сообщали о запланированном сносе элеватора и комбицеха. Убирать ненужные постройки решили посредством подрыва.

В 11.30 перекрыли Мелькомбинатовский проезд и улицу Пугачева (участок от Мелькомбинатовского проезда до Калинина). Возобновить движение транспорта планируется в 14.30. Стражи порядка также контролировали движения пешеходов и следили, чтобы никто из людей не проник в зону взрыва. А желающих посмотреть на это зрелище набралось порядочно - еще немного, и собрание засчитали бы за несанкционированную акцию.

Немало людей собралось посмотреть на происходящее. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Первый взрыв раздался в 13.22, однако здание комбицеха не рухнуло - лишь сильно накренилось. Теперь в Кирове есть собственная Пизанская башня. Через минуту раздались еще два взрыва, и из поля зрения скрылось здание элеватора.

В результате неудачного подрыва здание комбицеха накренилось, но осталось стоять. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Самарская компания «СпецТехВзрыв», которой поручили снос, должна была завершить работы в 14.30. Предупреждающих сигналов, сообщающих о начале, ведении и конце работ, не последовало. Перекрытую улицу открыли в положенное время, однако комбицех так и остался стоять. Судя по всему, что-то во время сноса пошло не так. Когда здание сравняют с землей окончательно - пока неизвестно.