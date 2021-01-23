Из кировского ночного клуба изъяли нелегальный алкоголь

Из клуба вынесли 20 литров алкоголя. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф

Кировская полиция изъяла из ночного клуба алкоголь. По сообщению областного УМВД, продукция продавалась без соответствующих документов - то есть нелегально.

Обнаружился этот факт в ходе проверки, которую, в свою очередь, начали из-за обращения кировчан. В итоге из клуба изъяли двадцать литров алкоголя, на которые не было никаких документов, подтверждающих законность их изготовления и продажи. Помимо того, заведение попалось еще и на нарушении ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Сейчас все собранные материалы отправят в суд, который решит, стоит ли наказывать виновных, а также конфисковать изъятый алкоголь. Сумма штрафа по данной статье - от 200 до 300 тысяч рублей.