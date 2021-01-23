Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 205 новых случаев заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4290 исследований на COVID-19. Фото: ИВАНОВА Диана

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 23 января.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 205 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 1189 человек. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 258 человек.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3378 жителей области, у 2969 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2732 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 409 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 115 пациентов с коронавирусом, 18 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 8 918 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4290 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 606 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1737 раза.