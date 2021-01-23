Погода в Кировской области на 23 и 24 января: снегопады и «плюс» на градуснике

В субботу город засыплет снегом, а в воскресенье он начнет таять. Фото: Евгения ГУСЕВА

На выходных кировчане встретят резкое потепление! Ранее мы писали о надвигающейся на регион оттепели, и ее очередь пришла. «Комсомолка» с помощью сервиса rp5.ru подготовила традиционный прогноз погоды на грядущие выходные.

В субботу, 23 января, погода останется без каких-либо заметных изменений. Температура воздуха с утра установится на отметке в -15 градусов, а после полудня начнет понемногу повышаться. К ночи она будет составлять уже всего -8 градусов. С 9 до 16 часов синоптики обещают обложной снегопад. Сильного ветра не ожидается, однако возможны порывы до 10 м/с - будьте осторожны!

В воскресенье, 24 января, кировчане ощутят резкий перепад температур. Так, в течение дня температура будет постепенно повышаться с -6 градусов, пока не застынет на плюсовой отметке. Да-да, ночью обещают аж +3 градуса тепла! Местами по области в воскресенье может выпасть снег, однако преимущественно день пройдет без осадков. Погода обещает быть спокойной и в основном безветренной, однако возможны порывы до 7 м/с. Под вечер возможен туман, так что кировчанам, как пешим, так и автомобилистам, рекомендуется быть осторожнее.