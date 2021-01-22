Из кранов в домах жителей Вересников может политься желто-зеленая вода

Для определения утечек воду в теплоносителе подкрасят. Фото: vk.com/kf_tgc5

В Вересниках проверят систему теплоснабжения на герметичность. Для этого используют зеленый краситель, так что если увидите зеленую воду, бегущую из-под крана - это не тархун. Информацию передает пресс-служба горадминистрация.

Проверки начнутся 25 января и пройдут в зоне модульной котельной на улице Лесозаводской, 12а. Зеленую водичку из-под крана рискуют увидеть жильцы следующих домов:

- ул. Лесозаводская, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 4, 5а, 6, 7, 8, 10;

- ул. Мебельщиков 1, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 9.

Испытания продлятся ориентировочно до 5 февраля.

Если водопроводная вода в вашем доме окрасилась в желто-зеленый цвет - это значит, что где-то на теплоносителе есть утечка. Об этом кировчан просят сообщать по телефону: 716-800. Стоит отметить, что краситель безопасен для человека и домашних животных и разрешен для определения утечки воды.