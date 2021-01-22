За снос зданий КВАТУ власти заплатят более миллиона рублей

Большинство зданий КВАТУ построены еще в 1960-х годах. Фото: Мария Лебедева

В Кирове запланировали окончательный снос зданий КВАТУ. МКУ «Управление капитального строительства» сейчас ищет подрядчика, который этим займется. Аукцион по поиску исполнителя появился на сайте госзакупок.

Согласно проекту, сносу подлежат девять зданий: бойлерная, столовая, три склада, два производственных корпуса, овощехранилище и баня. Большинство из них были построены еще в 1960-х годах. На период работ подрядчик будет обязан оградить территорию временными щитами высотой не менее двух метров.

Аукцион состоится 29 января. Снос зданий КВАТУ должен завершиться не позднее 1 июня 2021 года. За эту работу подрядчику заплатят 1 082 444 рубля из бюджета региона.