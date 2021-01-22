В Ленинском и Первомайском районах Кирова пройдут «сплошные проверки»

Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать весь транспорт на заранее выбранных участках города. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на выходных пройдут традиционные «сплошные проверки». На этот раз ловить нетрезвых водителей будут в Первомайском и Ленинском районе. Об этом сообщает областная ГИБДД.

23 и 24 января сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства на заранее выбранных участках города. Как всегда, без внимания не оставят въезды и выезды из Кирова, а также пригородные зоны. В помощь стражам правопорядка выйдут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного патруля».

Кировским автолюбителям напоминают: за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. В случае повторного нарушения водителю грозит уже уголовная ответственность. Также кировчан извещают: в патрульных автомобилях стоят авторегистраторы - на случай, если захочется решить конфликт взяткой или дракой.