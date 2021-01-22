В Кирове определили, с каких улиц исчезнет снег в грядущие выходные

В ночь с 22 на 23 января снег вывезут с 13 кировских улиц. Фото: admkirov.ru

В Кирове определили график вывоза снега на будущие два выходных дня. С 22 по 24 января техника по-прежнему будет трудиться на улицах областного центра. Подробности сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, в ночь с 22 на 23 января работы будут проводиться на 13 улицах:

- Физкультурников;

- Шинников;

- Цеховая;

- Октябрьский проспект (от ул. Профсоюзной до Свердлова);

- Дзержинского;

- Ленинградская;

- Октябрьский проспект (от ул. Воровского до Комсомольской по четной стороне);

- Комсомольская (от ул. Азина до Ивана Попова);

- Щорса (от ул. Ульяновской до Производственной по четной стороне);

- Ленина в Нововятском районе;

- дорога на Субботиху (от ул. Проезжей до Машкачевской);

- Автотранспортный проезд;

- Орловская (от ул. Водопроводной до Свободы).

График вывоза снега на 23 и 24 января можно посмотреть здесь.

Напомним, что работы ведутся преимущественно ночью - с 20.00. На местах вывоза снега заранее выставляются предупредительные знаки. Кировчан просят не оставлять машины на обочинах дорог - они мешают полноценной работе. Брошенные автомобили, не дающие проехать спецтехнике, будут перемещать.

Отметим, что ежедневно с городских дорог вывозят до 14 тысяч кубометров снега. За последние сутки работы прошли на 19 улицах.