В Юрьянском районе столкнулись две встречные иномарки: один человек погиб

От удара одна из машин вылетела с трассы в кювет. Фото: vk.com/gibdd43

В Юрьянском районе столкнулись «Киа» и «Опель». В результате погиб один человек. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Трагедия произошла 21 января в 16.50. На 8 км федеральной трассы «Вятка» 36-летняя женщина-водитель «Опель Астра» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Киа Соренто». Удар оказался сильным - одна из машин вылетела с дороги в кювет. Женщина-водитель «Опеля» выжила, как и водитель и пассажир «Киа», однако все они получили травмы. К сожалению, не всем так повезло - находившийся в немецкой иномарке 37-летний мужчина погиб в результате аварии.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Напомним, 21 января произошла еще одна смертельная авария - в Санчурском районе. В ней погибли три человека и пострадали двое.